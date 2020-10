Caos Juve-Napoli, Antinelli (RAI): "Bastano logica e buon senso per rinviare, non il protocollo"

Continuano ad arrivare reazioni in merito alla clamorosa rinuncia del Napoli, che ha deciso di non recarsi a Torino per la sfida di stasera contro la Juventus. Anche Alessandro Antinelli, collega della Rai, ha detto la sua: "I 22 casi spalmati in una settimana al Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .Non servono né il protocollo né la Asl per rinviare Juventus-Napoli . Bastano logica e buon senso. Ma in Italia è vietato. È tutta una questione di tifo.