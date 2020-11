Caos Lazio, il fondo di Barbano: "Basta rivalità e sotterfugi, serve chiarezza per continuare"

Il caso legato ai tamponi della Lazio s'è risolto con il blocco dell'ASL ad Immobile, Leiva e Strakosha, la Procura che apre un fascicolo e la Finanza che indaga a Formello. Uno 'scandalo' di cui non avevamo bisogno, come scrive anche Alessandro Barbano nel suo fondo per il Corriere dello Sport: "Il calcio non dimentichi che la facoltà di continuare a giocare è una responsabilità, non un privilegio. E pretende chiarezza di regole e lealtà sportiva. Mancano purtroppo l’una e l’altra. È illogico che l’accertamento della salute degli atleti sia stato delegato a un federalismo clinico che interseca, spesso in conflitto di interessi, l’autonomia dei club.

Serve chiarezza. E' questo tanto chiede il quotidiano tramite la penna del suo vice-direttore: "Le indagini sul singolo episodio non basteranno a scacciare i sospetti, se il calcio non mette da parte rivalità e sotterfugi e non imbocca la via della chiarezza. Che impone un’unica centrale per i tamponi dei giocatori. In un sistema che ha delegato alle Asl la gestione della profilassi, non è pensabile che il campionato scarichi le sue controversie sulla burocrazia sanitaria, il cui verdetto sarà sempre quello di isolare e interdire, in nome di un principio di precauzione. Che ieri ha trovato conferma nel divieto opposto dalla Asl Roma 1 ai tre laziali".