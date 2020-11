Caos Lazio, la Procura di Avellino precisa: ancora nessun risultato sui 95 tamponi riprocessati

Nelle scorse ore l’ANSA aveva comunicato come l’esito del riesame dei tamponi della Lazio da parte dell’Ospedale Moscati di Avellino avesse individuato la positività per Strakosha, mentre Immobile e Leiva sarebbero risultati negativi.

Una notizia che però, spiega fra gli altri la Gazzetta sul proprio sito, è stata seccamente smentita dalla Procura di Avellino che sta portando avanti le indagini. Ancora non ci sono risultati ufficiali né valutazioni ufficiose, visto che il lavoro sui tamponi in questione non è ancora concluso. Inoltre, essendo ogni tampone identificato da un codice a barre per proteggerne l’identità, appare impossibile che un risultato possa già essere collegato ad un nome.