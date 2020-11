Caos Lazio, la ricostruzione del Corriere dello Sport: tre le possibili posizioni del club

Il Corriere dello Sport analizza nel dettaglio e spiega i contorni del caos Lazio per quanto riguarda i tamponi. Le ipotesi di reato nel fascicolo della Procura della Repubblica di Avellino sono tre: falso in atto pubblico, epidemia colposa e frode in pubbliche forniture. Per il momento, comunque, l’unico iscritto nel registro degli indagati per il quotidiano sarebbe Massimo Taccone, presidente della Futura Diagnostica di Avellino (laboratorio a cui si affidava la Lazio per i tamponi). Gli ispettori della Procura della Repubblica nella serata di sabato sono andati a Formello per acquisire documentazione e cartelli cliniche e ora sta lavorando a stretto contatto con la procura della Figc per ricostruire la vicenda ed eventuali responsabilità. Il più esposto, in tal senso, è il direttore sanitario del club Ivo Pulcini.

Tre possibili posizioni per il club - La giustizia adesso farà il proprio corso e stabilirà se ed eventualmente in che misura ci sia stato coinvolgimento dai biancocelesti. Le ipotesi sono tre: la Lazio potrebbe essere parte lesa e danneggiata dal laboratorio, la Lazio potrebbe avere una parte attiva e fraudolenta (il che porterebbe ad un processo e quindi a delle conseguenze anche sportive) oppure la Lazio potrebbe essere dalla parte della ragione, con i tamponi quindi dagli esiti regolari.