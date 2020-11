Caos Lazio, per Tuttosport il club biancoceleste rischia 3 punti di penalizzazione in classifica

Il caos Lazio legato ai tamponi viaggia su due binari paralleli. Da una parte l’inchiesta della Procure della Figc, dall’altra quella della Procura della Repubblica di Avellino. In queste ore sarà ascoltato il direttore sanitario del club biancoceleste, Ivo Pulcini, per capire se e quali mancanze ha avuto la società in questa vicenda. Per il quotidiano Tuttosport, vista la pausa per le nazionali, l’indagine potrebbe subire un’accelerata in questi giorni, con la Lazio che in caso di riscontrata colpevolezza potrebbe andare incontro ad una penalizzazione di 3 punti in classifica.