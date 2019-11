Caos Napoli: Ancelotti in ritiro, giocatori a casa contattano avvocati

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivano aggiornamenti su quello che è un vero e proprio ammutinamento da parte dei giocatori del Napoli, che hanno interrotto il ritiro disposto dopo la sconfitta contro la Roma senza l'autorizzazione della società. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Carlo Ancelotti e il suo staff sarebbero normalmente a Castel Volturno, mentre i giocatori hanno deciso di tornare alle proprie abitazioni con mezzi propri. Ma non finisce qui: i calciatori azzurri avrebbero già contattato i loro avvocati per timore di essere multati dalla società (le sanzioni, in questi casi, sono particolarmente salate). Non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali da parte del club. Il presidente De Laurentiis è stato il primo a lasciare lo stadio, ancora inconsapevole di quanto stesse accadendo nello spogliatoi; il patron ha aspettato solo Lozano per fargli i complimenti.