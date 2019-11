Caos Napoli, Sarri: "Ancelotti e Giuntoli sapranno risolvere la situazione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Sarri, oggi intervenuto in conferenza stampa, ha preferito non soffermarsi sulla situazione in casa Napoli: "Non mi sono fatto nessuna idea. Sono problemi loro, da 700 chilometri di distanza non posso permettermi di capire. Ci sono comunque personaggi di rilievo come Ancelotti e Giuntoli che sapranno risolverla". Non sfuggirà l'assenza di riferimenti al patron azzurro De Laurentiis, con cui i rapporti non sono idilliaci.