Caos Napoli, tutti contro tutti. Ma a uscirne peggio è stata la squadra

Quella di ieri in quel di Napoli è stata giornata surreale. Un allenamento aperto nel giorno dell'aperta contestazione è evento più unico che raro: non solo perché il Napoli di allenamenti a porte aperte negli ultimi anni ne ha svolti ben pochi. Ma anche, soprattutto, perché la società ha deciso di confermarlo anche all'indomani di quanto accaduto nel post-partita della sfida contro il Salisburgo. Un ammutinamento da cui non si tornerà più indietro, il punto di rottura per un gruppo che prendendo posizione contro la società non s'è inimicato solo Aurelio De Laurentiis.

Quello visto ieri è stato un qualcosa di atipico. Anche perché a Napoli, in questi anni, quando le cose non andavano nel mirino dei tifosi finiva quasi esclusivamente il presidente. Cosa che è accaduta anche nelle ultime ore, ma solo in parte. Perché ieri nel mirino del tifo organizzato c'erano soprattutto i calciatori, i cori erano tutto un susseguirsi di "Andate a lavorare" o "Fuori i cog....". Contestazione diventata ancor più palese quando i giocatori sono venuti fuori dal San Paolo: a Callejon, ad esempio, è stato chiesto di andare via. E non solo a lui.

E' stato così anche durante la seduta. Tramite i video pubblicati da alcuni dei 600 tifosi presenti sugli spalti (l'allenamento era aperto per gli abbonati, ma chiuso alla stampa) sono emersi solo fischi e cori nei confronti dei giocatori più rappresentativi di questo Napoli. Quindi Mertens, tra i primi ad andare via martedì sera, soprattutto Insigne, capitano e quindi a capo della decisione di non andare in ritiro dopo la gara di Champions.

Adesso la squadra dovrà per forza serrare le fila. Siamo solo a novembre e, in un modo o nell'altro, la squadra dovrà ricompattarsi per concludere la stagione. Per arrivare alla fine, mettere un punto, e poi fare delle valutazioni definitive. Le faranno i giocatori, le farà il club. Ma l'impressione è che agli occhi dei tifosi del Napoli da questa delirante tre giorni ne siano usciti male soprattutto i giocatori: un inedito per una squadra che in questi anni ha sempre avuto la tifoseria dalla sua parte.