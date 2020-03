Caos Premier e beffa Liverpool: ripresa impossibile prima di maggio, titolo a forte rischio

Bloccato finalmente il campionato (nonostante meno di 24 ore prima il premier britannico Boris Johnson non avesse ritenuto opportuno bloccare lo sport), in Inghilterra si ragione su quando si potrà tornare a giocare. In teoria, l’attività dovrebbe riprendere il 4 aprile, ma i consiglieri sanitari del premier indicano nel seconda metà di aprile la data attesa per il picco del Coronavirus in Gran Bretagna. La data del 3 aprile è insomma un modo per prendere tempo nei confronti di tv e non solo, visti gli incredibili interessi economici in gioco. Se la Premier dovesse ricominciare, questo non accadrà non prima di maggio stando a quanto rivela la Gazzetta dello Sport, con nove turni ancora in programma. Lo scenario peggiore è quello di tornei annullati. Rendendo inutile la straordinaria cavalcata del Liverpool di Klopp, che in classifica ha l'incredibile vantaggio di 25 punti sulla più diretta inseguitrice.