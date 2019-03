Arrivano ulteriori dettagli sulla panchina del Real Madrid, riportati da Jugones. Santiago Solari potrebbe non essere l'allenatore dei Blancos per la gara di domenica contro il Valladolid. Florentino Perez ha chiamato Zinedine Zidane che avrebbe, appunto, rifiutato per adesso ma che si sarebbe detto disposto ad accettare a giugno il Madrid. Dall'altra parte, secondo La Sexta, l'alternativa sarebbe José Mourinho che non avrebbe chiuso all'ipotesi. Raul Gonzalez Blanco e Xabi Alonso, invece, non avrebbero l'idoneità per allenare in prima al Real, spiega Marca.