Caos rigori, Casarin: "Fermiamoci prima di deragliare. Necessario cambiare le regole"

Paolo Casarin, ex arbitro internazionale e designatore, ha parlato del caos legati ai tanti rigori assegnati per falli di mano a La Gazzetta dello Sport: "Fallo e pena devono avere corrispondenza tra loro, siamo sempre in tempo: fermiamoci prima di deragliare. Le indicazioni di Fifa e Ifab sono uguali per tutti e poi vengono adottate con tempi, modi e perplessità variabili. Continuiamo questo processo, valutiamo le regole, interpretiamole in maniera chiara e sensata e cerchiamo anche di modificarle. Cos’è questo fortissimo rispetto delle regole? Se è necessario cambiare si cambia".