Caos rigori: la Serie A da record in Europa. Solo la Liga resta in scia all'Italia

Caos calci di rigore e mani in area, uno speciale sulle pagine della Gazzetta dello Sport oggi in edicola. I due penalty (regolari) di Juventus-Atalanta e le parole di Gasperini riaccendono le polemiche. Nel mirino una norma da rivedere e un'interpretazione troppo rigorosa. In Serie A sono stati concessi 159 rigori in stagione rispetto ai 122 della scorsa. E' record, +14 anche sulla Liga che è a 145 (rispetto a 130). In dimunizione drastica la Ligue 1 (89 a 139), la Premier League (83 a 103) e la Bundesliga (73 a 91).