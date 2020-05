Caos ripartenza, due strade per il protocollo: modifica art. 1 del dpcm del 21/2 o norma ad hoc

Il Corriere dello Sport di questa mattina parla di due strade per arrivare a una soluzione per il protocollo per la ripartenza della Serie A: da una parte l'ammorbidimento dell'articolo 1 del dpcm del 21 febbraio scorso (sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico), ma sarà complicato modificarlo solo per il calcio: i giocatori non vivono in un mondo a parte rispetto al resto degli italiani. Quell'articolo però è stato scritto in piena pandemia e, se l'andamento della curva non peggiorerà adesso che è finito il lockdown, magari il governo potrebbe rivederlo, almeno ammorbidirlo.

L'alternativa è quella di trovare un meccanismo particolare che copra gli sportivi. Se non tutti i contatti stretti del positivo dovranno andare in quarantena e solo il contagiato sarà isolato, allora la Serie A avrà la garanzia richiesta per arrivare alla conclusione.