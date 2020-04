Caos ripresa in Premier. Tra diritti tv, campi neutri e timori su nuovi casi di Covid

Nella giornata di domani, spiega il Guardian, ci sarà una videocall tra i 20 club di Premier League per valutare il futuro della stagione del calcio inglese. Di mezzo c'è la volontà da parte delle proprietà di continuare la stagione anche se la last call sarà dei giocatori, spiega un dirigente di un club di prima divisione a Sky UK.

La questione diritti tv Il rapporto tra i broadcaster, Sky e BT, è stato fruttuoso per entrambe le parti e senza scontri e per questo la richiesta di uno sconto da parte delle emittenti dovrebbe essere accolta in sede di trattativa. Le società perderanno 50 milioni di sterline ciascuna se la stagione non dovesse essere completata. I problemi della Football League riguarderebbero invece le porte chiuse, dove le entrate del ticketing sono una delle maggiori fonti d'introito.

Stadi neutri? La ripartenza potrebbe avvenire in stadi neutri (c'è anche l'ipotesi di giocare al Centro Federale) ma alcune società sono contrarie perché perderebbero 'l'effetto casalingo'. Le porte chiuse sono una certezza ma non ci sono altre soluzioni. I club potrebbero tornare in campo per gli allenamenti tra l'11 e il 18 maggio con 13-14 giugno come data della ripresa dei campionati.

E i test? Altra questione focale. In caso di nuovi positivi, la stagione potrebbe essere interrotta e annullata perché un club o più dovrebbero andare in quarantena. E i test, si chiede il Guardian? I giocatori e i partecipanti agli eventi dovrebbero venire costantemente monitorati. Ma come si potrebbe tenere e mantenere un ambiente sterile per mesi? Ciò che il governo farà giovedì prossimo in termini di allentamento del blocco o altro determinerà il destino della stagione. Un prerequisito sarà sicuramente l'allentamento delle restrizioni sul distanziamento fisico: perché i giocatori potrebbero sfidarsi a vicenda se il resto della popolazione dovesse rimanere a due metri di distanza?

Stagione a rischio In tutto questo scenario, spiega il Mail, durante una riunione della EFL, ai capitani dei club inglesi è stato spiegato che la possibilità di finire la stagione starebbe svanendo. A questi e ai rappresentanti della PFA è stato detto di trasmettere ai loro compagni la reale possibilità di non giocare più a calcio per questa stagione.