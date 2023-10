Caos scommesse, Corona e tre nuovi nomi di calciatori coinvolti: ecco chi sono

Nuove rivelazioni da parte di Fabrizio Corona sul caos scommesse nel calcio italiano. Nomi tutti da verificare, come anche quello di Nicola Zalewski al quale ancora non è stato notificato niente da parte della Procura di Torino che si sta occupando del caso. Dopo la diretta di ieri sera a Rai 3, nella quale, come ammesso dallo stesso Corona, ci sarebbe stata una sorta di censura nei suoi confronti, Valerio Staffelli ha consegnato il famoso Tapiro d'Oro al personaggio televisivo ex paparazzo, il quale ha rivelato altri tre nomi di calciatori coinvolti, chiaramente da verificare.

Questa la nota emessa da Striscia la Notizia, in attesa della puntata che andrà in onda stasera alle 20.35.

"Stephan El Shaarawy (Roma), Federico Gatti (Juventus) e Nicolò Casale (Lazio). Sono i nomi dei tre calciatori presunti colpevoli di calcio scommesse rivelati in esclusiva da Fabrizio Corona, che questa notte ha ricevuto il Tapiro d’oro da Striscia la notizia per essere stato censurato da Nunzia De Girolamo durante la trasmissione Avanti popolo (Rai3). A Valerio Staffelli, Corona ha anche mostrato un filmato in cui si sentono i giocatori che parlano delle puntate mentre palleggiano. Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35)".