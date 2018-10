Caos Serie B, martedì 30 ottobre il Consiglio Federale

Importante comunicato quello apparso pochi minuti fa sul sito della FIGC. Questo il testo:

"Come annunciato ieri dal neo presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, martedì 30 ottobre presso la sede della FIGC a Roma si riunirà il Consiglio federale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: elezioni di cui all’art. 24, comma 7, dello Statuto Federale; elezioni di cui all’art. 25, comma 1, dello Statuto Federale; ordinanze del TAR LAZIO in ordine al format del Campionato di Serie B 2018/2019 – provvedimenti conseguenti; linee guida per l’istituzione di gruppi di lavoro per la riforma del calcio italiano; approvazione piani finanziari LNP Serie B, Lega Pro e regolamento per l’erogazione e rendicontazione fondo mutualità 2018/2019 (D. Lgs. 9/2008); proposta della L.N.P. Serie A di deroga all’art. 51 N.O.I.F. per la Stagione Sportiva 2018/2019; varie ed eventuali. L’inizio dei lavori è previsto per le ore 11".