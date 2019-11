Il Mattino oggi in edicola ritorna sul caso VAR e sulle decisioni di Giacomelli in occasione di Napoli-Atalanta. Per i vertici arbitrali è stato giusto non concedere il rigore a Llorente perché considerano falloso l'intervento dello spagnolo su Kjaer. De Laurentiis insiste e protesta con il presidente della FIGC, chiedendo che siano messi da parte Nicchi e Rizzoli. Intanto i parlamentari, tifosi azzurri, presentano un'interrogazione al Ministro dello Sport.