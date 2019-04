Caos VAR, gli arbitri aprono al commento post partita: Nicchi ci pensa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, gli arbitri potrebbero avere il permesso da parte dell'AIA di spiegare le proprie decisioni dalla prossima stagione. Un commento che però non arriverebbe tramite interviste live o registrate, ma tramite report scritto come accade già in Champions League. Anche il presidente Nicchi si starebbe convincendo in merito e potrebbe dare presto il proprio via libera.