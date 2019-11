© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonio Conte ha parlato degli arbitri e delle polemiche scaturite dopo gli ultimi episodi. Il gol dell'Atalanta in occasione della sfida contro il Napoli ha suscitato non poche reazioni e sul tema s'è espresso quest'oggi in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Bologna, anche l'allenatore dell'Inter: "E' difficile dare consigli. Il VAR non viene utilizzato nella stessa maniera da tutti e questo lascia perplessi. Per le cose grosse è importante avere questo strumento e questa è già una grande cosa. Lo scorso anno ero più positivo, quest'anno vedo che a volte viene utilizzato e altre volte no. Non capisco il metro di giudizio e questo non è positivo, c'è una situazione di precarietà e instabilità. Così diventa difficile. E' difficile fare l'arbitro, ma io fossi arbitro e avendo il VAR a disposizione prenderei la decisione e poi mi metterei nelle sue mani. Se c'è qualcuno che può guardare e prendere la decisione giusta col VAR dovrebbe solo essere più sereno. Magari anche noi allenatori potessimo avere a disposizione uno strumento in grado di sistemare tutti i nostri errori...".

