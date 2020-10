Capello: "C'è una squadra da battere, l'Inter. Ha tenuto tutti gli esuberi, ora ha due squadre"

Sulle pagine del Corriere dello Sport, il decano dei tecnici Fabio Capello dice la sua sulla lotta Scudetto: "C’è una squadra da battere, l’Inter. Non è riuscita a vendere i giocatori in esubero e così si trova una formazione doppia. Significa che sarà costantemente competitiva. La Juventus ha saltato il test più significativo, quello con il Napoli. Avrà il problema di gestire molti attaccanti e bisogna vedere se e in quanto tempo diventerà la Juve di Pirlo. La lotta per lo scudetto è tra queste due. Con il pericolo Atalanta, che l’esperienza internazionale ha reso consapevole della propria forza e che grazie a Gasperini esprime un calcio di valore internazionale. Il Napoli può essere pericoloso a sua volta. Dopo queste quattro metto Roma e Milan. La Lazio? Mi pare abbia rallentato dopo il lockdown. L'Atalanta? Il miracolo sta anche nel mercato che ha portato avanti, trattenendo tutti quelli che voleva trattenere. E poi aspettiamo Ilicic. Uno che fa la differenza".