Capello: "Caos Atalanta? Qualcosa si è rotto. C'è qualcosa sotto, Gasp ha aiutato Ilicic e Gomez"

Fabio Capello, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del caos che si è scatenato in casa Atalanta, con la discussione tra Gasperini e Gomez e Ilicic che ha difeso l'argentino: "Ho avuto discussioni accese in passato, anche non solo discussioni. Ci mettevamo anche le mani addosso. Poi però dopo ci si chiarisce e le cose vanno avanti. Gomez è però un capitano che si ribella all'allenatore, qui c'è qualcosa di più sotto. Qualcosa si è rotto. Oltre a tutto questo quest'anno Ilicic è stato messo in campo in condizioni non buone, con l'Atalanta che giocava in 10. Gasperini ha aiutato sia Gomez che lo sloveno".