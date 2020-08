Capello: "Deluso da Nagelsmann. Gli schemi non bastano: senza qualità non vai avanti"

Analisi post RB Lipsia-PSG 0-3 dagli studi Sky di Fabio Capello. "Sono deluso da Nagelsmann, è stato un tempo in panchina a mangiarsi le unghie. Ha sbagliato la tattica, il successo del PSG, squadra di grande livello, è meritato. Gli schemi non bastano senza qualità per andare avanti. Questi giocatori ci hanno deliziato con giocate di alitissimo livello e io sono per questi giocatori. Gli schemi servono ma senza qualità non vai da nessuna parte".