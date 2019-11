© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il nome di Massimiliano Allegri è di moda sia in casa Bayern Monaco che al Manchester United e Fabio Capello, ai microfoni di Radio Rai, ha dato il suo consiglio all'allenatore ex Juve: "Al Bayern sarebbe più facile vincere ma dopo quello che è successo ad Ancelotti a Monaco non so se gli allenatori italiani sono benvenuti e ben voluti. L'Inghilterra invece è appassionante, c'è la possibilità di lavorare bene e la Premier League è un campionato che ti arricchisce. Fossi in Allegri andrei a Manchester".