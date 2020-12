Capello elogia Chiesa: "Ha fatto la differenza. Era quello che mancava alla Juve"

“Si vedeva che non era in condizione fisica, stasera ha fatto la differenza”. Fabio Capello commenta così la prestazione di Federico Chiesa, grande protagonista nel 3-0 della Juventus alla Dinamo Kiev: “Riesce ad arrivare sul fondo - dice Don Fabio a Sky - crossare con pericolosità. È quello che mancava alla Juventus, l’uomo che salta l’avversario. Aver trovato Chiesa, che con la sua velocità riesce a rompere la difesa avversaria, è un grande passo in avanti per la Juventus”.