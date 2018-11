Capello: "Il possesso palla è inutile, una masturbazione tutta italiana"

In vista della sfida di questa sera tra Roma e Real Madrid, La Gazzetta dello Sport ha intervistato Fabio Capello, doppio ex delle due squadre: "Chi sta peggio? Forse il Real. Sta pagando il fatto di aver pensato che, anche senza Cristiano Ronaldo, avrebbe potuto fare risultato. Però attenzione: il Real ha tanta qualità e ha anche recuperato Marcelo e Carvajal. Più che alle sconfitte io guarderei a ciò che hanno fatto in campo: a difendere in area di rigore non sono bravi, anche se Courtois dà qualche sicurezza in più. Per la Roma è diverso. Ho sentito Di Francesco parlare del grande possesso palla, cosa che non conta più niente. Anche il City lo ha abbandonato. Solo noi siamo rimasti a quella masturbazione della palla. Dzeko? Peccato che sia in dubbio, è un punto di riferimento. E' imprescindibile. Di Francesco a rischio in caso di ko? Mi pare che l'anno scorso abbia fatto un buon lavoro. Quest'anno mancano i punti con le piccole. I cali di tensione sono sempre stati un problema per tutti. Come finisce all'Olimpico? Noi soffriamo il possesso palla delle spagnole, ma la Roma sta bene fisicamente e questo è importante. Io ho fiducia che possa fare un'ottima partita e anche vincere. Io come consulente alla Roma? Ne ho tante (ride) ma la Roma ha uno spicchio del mio cuore".