© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dal palco del Globe Soccer di Dubai, ha parlato Fabio Capello. "Se hai giocatori di alta qualità puoi giocare in più modi. Il Liverpool ha cambiato il suo gioco e sta raggiungendo il successo anche perché ha un buon portiere come Alisson. La Super League? L'Europa non è pronta per le nuove competizioni -ha detto dal palco-, è meglio mantenere e valorizzare gli attuali campionati. Il futuro tattico? Credo sia nelle squadre inglesi, mi piace il nuovo stile di possesso palla del Liverpool che va dritto poi in porta con giocatori veloci. L'Italia? Sarà la sorpresa del prossimo Europeo. Mancini sta facendo un lavoro straordinario".