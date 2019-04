© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Capello ha analizzato la sfida tra Manchester City e Tottenham nel corso di Champions League Show, in onda su Sky Sport: "Il City ha giocato molto bene, voleva vincere ma ha trovato di fronte il Tottenham che ha avuto in Son l'uomo della serata e Llorente che ha avuto un colpo d'anca che è stato molto importante. Pensando alle partite che vediamo in Italia il ritmo è stato impressionante, ritmo che noi non abbiamo, la Juventus si allena e non gioca partite. Ibrahimovic mi ha detto 'qui non si fermano mai, se perdono tre a zero continuano a correre', così ti abitui ad essere concentrato. L'arbitro è stato bravissimo, avevo dubbi su di lui. L'Ajax mi ha impressionato, vincere a Torino o Madrid in quel modo, queste partite mi entusiasmano".