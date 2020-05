Capello: "Lazio perfetta, sarà pronta da subito. Mi aspetto un finale eccitante, uno sprint"

Ospite di TMW Radio quest'oggi, l'ex tecnico e ct Fabio Capello parla così della ripresa di campionato in Italia. Giudizio molto positivo su come la Lazio si è comportata in quarantena: "La Lazio si è comportata in maniera perfetta per essere pronta subito. Ha avuto sempre i giocatori a Roma, li ha seguiti da vicino rispetto agli altri club. Merito di una società ambiziosa che ha capito di poter riuscire a vincere il campionato. Ma quando si riparte è sempre una lotteria. Vedremo chi ha lavorato meglio. Tutti avranno una partenza sprint".

Che finale si aspetta?

"Sarà eccitante, è come uno sprint".