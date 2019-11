Capello: "Leao mi ha innervosito. Zaniolo il miglior giovane italiano"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di Radio Rai, durante la trasmissione Radio Anch'io lo Sport, Fabio Capello ha parlato dei temi caldi della Serie A dopo le gare di ieri: "Il Milan è in difficoltà e i giocatori non sono di grandissimo livello, questo lo sanno tutti e lo vedono. A San Siro giocano con paura, hanno timore e non riescono a esprimersi. Manca la personalità. Anche chi è forte tecnicamente, come Paquetà, non si esprimono al meglio. Sono pochi i giocatori da Milan, hanno difficoltà a indossare questa maglia".

Giocherebbe con Piatek e Leao insieme dall'inizio?

"Il Leao di ieri sera mi ha innervosito, non può pensare di giocare solo con la palla tra i piedi. Deve partecipare al gioco sia in fase difensiva che in fase offensiva. Quando ha la palla tra i piedi è un giocatore da Milan ma non basta. Ho passato momenti difficili da allenatore e da calciatore ma senza personalità è dura":

Cosa pensa della Roma?

"Ha giocatori di qualità come Dzeko e Kolarov, poi hanno fatto un ottimo acquisto con Smalling in difesa. Lo conosco e me lo aspettavo. La squadra è stata lavorata nella testa, tutti seguono l'allenatore e le cose vanno molto bene".

Chi può far rinascere il Milan? Le tensioni in società incidono?

"Sicuramente, i giocatori leggono tutto e vengono influenzati. Ci vorrebbe un vero capitano, non solo un giocatore che indossa la fascia. Qualcuno che prenda in mano la situazione: la forza di un allenatore è avere dei leader che possano creare un grande gruppo".

Abbiamo un duello in cima alla classifica. Il bel gioco arriverà per entrambe?

"La squadra deve sapere cosa fare in campo, così arrivano le vittorie. La Juventus, come ha detto anche Sarri, non ha giocatori per giocare in un certo modo. Al momento deve pensare ai risultati e sta facendo bene. Conte all'Inter ha una difesa di primissimo livello e su questa base ottiene i risultati".

Il campionato italiano è poco allenante?

"Lo vediamo in Europa. L'Atalanta va sempre in velocità e mette in difficoltà tutti in Italia, poi in Champions cambiano i ritmi e lo abbiamo visto. Tiro poi in ballo anche gli arbitri italiani che fischiano troppo, ogni minimo contatto. Dovrebbero arbitrare più all'inglese".

Cosa pensa del tocco col braccio di De Ligt contro il Torino?

"In area di rigore ormai si dovrebbe stare con le manette o con le braccia dietro al corpo, poi ci sono volte in cui

La querelle con Zaniolo è risolta?

"Sono un ammiratore di Zaniolo, per me è il talento migliore che abbiamo. Quando ho parlato di lui mi sono dimenticato di Kean, ho visto tanti talenti perdersi, come per esempio Cassano, ma ripeto che per me Zaniolo è il miglior giovane italiano".

Dove vedrebbe Allegri?

"Al Bayern sarebbe più facile vincere ma dopo quello che è successo ad Ancelotti a Monaco non so se gli allenatori italiani sono benvenuti e ben voluti. L'Inghilterra invece è appassionante, c'è la possibilità di lavorare bene e la Premier League è un campionato che ti arricchisce. Fossi in Allegri andrei a Manchester".

Cosa pensa dei fatti accaduti a Verona con Balotelli?

"Nessuno ha avuto il coraggio di fermare i tifosi che fanno queste cose. Devono essere isolati, il razzismo non deve esistere nella maniera più assoluta. La reazione di Balotelli è stata eccessiva ma da non condannare".