Capello: "Milan, Rangnick ha fatto cose interessanti, non importanti. Sarà un altro anno zero"

Nella sua intervista a Radio Rai, l'ex allenatore del Milan, Fabio Capello, ha parlato anche dei rossoneri e di Ralf Rangnick: "Non lo conosco, ha fatto cose interessanti, non importanti, in Germania e arriva in un campionato che non conosce. Sarà un altro anno zero e credo che il Milan perderà un altro anno. Pioli ha dato mentalità di gruppo che precedentemente non si vedeva, i rossoneri dovevano continuare la strada intrapresa, con un paio di colpi importanti poteva diventare competitivo".