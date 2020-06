Capello non ha dubbi: "Lautaro Martinez e Pjanic sono pronti per il Barcellona"

Il Barcellona guarda al mercato italiano, con Lautaro Martinez e Pjanic obiettivi numero uno per la prossima sessione di trasferimenti. Fabio Capello, ex tecnico di Roma, Milan e Juve, tra le altre, intervistato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo ha parlato dei possibili trasferimenti al Camp Nou dell'attaccante dell'Inter e del centrocampista bosniaco della Juve, avallando entrambe le trattative. "Li vedo pronti ad affrontare la sfida del Barça e nel caso di Pjanic di sicuro, dal momento che la Juventus lotta anche per tutti i titoli ogni anno". Alla domanda se i due possano adattarsi bene al Barça e al gioco di Quique Setien, Capello segna già la linea con la sua solita chiarezza. “Quello che sto dicendo è che i giocatori sono entrambi bravi. Quindi, indipendentemente dal fatto che si adatteranno o meno allo stile del Barça, non lo so, si vedrà nel tempo e anche l'allenatore avrà la sua influenza. Ma sono entrambi buoni e di alto livello, ne sono certo", sottolinea.