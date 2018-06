Capello: "Pogba? La Juve ha fatto un affare. Golovin giocatore di talento"

Ospite di Tiki Taka Russia, Fabio Capello ha parlato di vari temi:

Sulla sfida tra Messi e Ronaldo?

"Messi ha sofferto la pressione dopo i tre gol di Ronaldo. Ronaldo voleva fare qualcosa di più perché ha segnato poco nel Mondiale, non aveva segnato dopo la finale di Champions. Ho visto la gara dell'Argentina e cercavano sempre di servire Messi dopo il rigore sbagliato".

Su Mandzukic?

"E' un giocatore importante ma non mi entusiasma",

Sull'Argentina?

"Messi per me è più forte di Ronaldo ma il centrocampo di oggi dell'Argentina era ridicolo, era lento, cercava sempre Messi, cercava di entrare sempre centralmente".

A che livello è Dybala?

"E' molto distante da Messi e CR7. Deve migliorare per continuità, per partecipazione all'azione, lui aspetta sempre la palla ma gioca in una squadra troppo forte che gli fa fare quello che vuole. Però oggi da fuori area poteva creare qualcosa, lo avrei messo".

Le richieste di ingaggio di CR7?

"E' una questione di orgoglio, è una questione di sentirsi alla pari di Messi".

Sull'esonero di Lopetegui?

"Situazione incredibile, probabilmente è stato un capriccio della Federazione".



Su Golovin?

"Golovin l'ho fatto esordire che aveva 18 anni, è un giocatore di talento".

Su Pogba?

"In Italia fa la differenza, non la fa in Inghilterra e in nazionale. Fa la differenza in Italia perché il livello è più basso, con il suo strapotere fisico sembra quasi imprendibile, nelle altre gare diventa un giocatore normale. La Juventus ha fatto un affare a venderlo a quella cifra".

E' più facile allenare l'Inghilterra o la Russia?

"L'Inghilterra perché in Russia c'erano problemi di comunicazione".