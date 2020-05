Capello risponde a Chiellini: "Per me il calcio si gioca, non si racconta"

Fabio Capello è solo l'ultimo tra gli addetti ai lavori ad aver commentato le parole di Giorgio Chiellini in merito a Balotelli e Felipe Melo: "A me hanno chiesto tante volte di scrivere un libro quando ero in Inghilterra - ha dichiarato al Corriere dello Sport - Mi hanno anche offerto cifre notevoli, ma ho sempre detto di no. Non mi piace leggere certe cose. Per me il calcio si gioca, non si racconta".