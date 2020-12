Capello scettico sulle scelte di Pirlo: "Avrei messo Rabiot, Arthur non ha dinamismo"

La Juventus di Andrea Pirlo scende in campo con Arthur-McKennie come cerniera di centrocampo. Fabio Capello, dagli studi di Sky, commenta le scelte del tecnico bianconero: “Io Rabiot l’avrei messo dentro. Forse al posto di Ramsey, ma Arthur non mi convince: gioca troppo corto, non ha quel dinamismo. Al di là che non mi piaccia, non ha dinamismo. Mi piace McKennie, è un giocatore più che interessante”.