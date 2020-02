Capello: "Secondo rigore Juve inesistente nella maniera più assoluta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di Radio Anch'io Sport, sulle frequenze di Radio Uno, Fabio Capello è tornato a parlare delle polemiche post gara del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso: "Il secondo rigore non andava assegnato alla Juventus, il problema è tutto lì. Quando si riceve qualcosa contro non si accetta con serenità. Credo che si debba arbitrare più all'inglese, fischiare meno. Commisso sta cercando di portare la Fiorentina a un alto livello, lo sfogo è stato fatto a caldo. Secondo me è stato un po' eccessivo. Il rigore è inesistente nella maniera più assoluta, non parliamo neanche del 50 o 50. Mi meraviglia la decisione del VAR".

Parlando del Milan, quanto perde senza Ibra?

"Ibrahimovic è un giocatore importante ed è un punto di riferimento per tutta la squadra. Quando c'è lui in campo i difensori sono tutti concentrati a fermarlo e per gli altri c'è più spazio. Ho visto un Milan timoroso ieri, manca la personalità per giocare a San Siro".

Chi è l'anti-Juve tra Inter e Lazio?

"Potenzialmente l'Inter, anche se ieri a Udine ha sofferto. È mancato lo strapotere fisico. La Lazio mi è piaciuta, anche se davanti aveva una SPAL ferma. I nerazzurri hanno messo in rosa giocatori importanti che non fanno la differenza come Lukaku e Lautaro ma possono aiutare Conte a far rifiatare i vari giocatori, cosa che la Lazio non potrà fare".

Potrebbe tornare ad allenare?

"Io ho già appeso il fischietto al chiodo. Non ho più l'età per allenare".

Cosa dice a chi pensa che la Juve venga favorita?

"Questa è sempre la solita storia. Io credo che ieri ci sia stato un errore dell'arbitro ma ci può stare".

Cosa non ha funzionato al Napoli?

"L'errore di Ancelotti è stato quello di essere arrivato dopo Sarri e aver voluto cambiare il sistema di gioco. Alcuni giocatori non erano pronti ed erano stati automatizzati sul modulo di Sarri. Il problema è stato quello di aver voluto cambiare tutto".

A chi darebbe la Panchina d'Oro?

"A Mihajlovic, ha dato un insegnamento a tutti gli allenatori andando in panchina direttamente dal letto di ospedale. È un esempio".