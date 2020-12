Capello su Dybala: "Per rendere deve essere al 100%. Lo cambierei solo con Harry Kane"

Fabio Capello ha parlato alla Gazzetta dello Sport per spiegare il motivo per cui Paulo Dybala sta marcando visita nella Juventus di Pirlo: "La spiegazione è il Covid. Il virus lascia residui soprattutto per uno come Dybala che ha bisogno di essere al top per esprimersi al meglio. Per ritrovarlo deve tornare al 100% fisicamente. Dybala somiglia a Savicevic anche se l'argentino è più bravo a finalizzare e meno ad assistere i compagni. Se dovessi cambiarlo con qualcuno con chi lo cambierei? Il giochino non mi piace ma se devo rispondere guardo in Inghilterra e penso ad Harry Kane".