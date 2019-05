© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Capello negli studi di 'Sky' s'è così espresso sulla possibilità che Maurizio Sarri diventi il nuovo allenatore della Juventus: "La mentalità del club bianconero è sempre stata vincente, è il dna di Boniperti e vincere è l'unica cosa che conta. Poi giocare bene è importante e bello, ma è un luogo comune dire che le squadre di Allegri non giocano bene. Al Chelsea Sarri non è riuscito a giocare come voleva, ha parlato di progetto triennale ma alla Juventus non avrà certo tre anni a disposizione. Io credo che, anche per la rosa a disposizione, la Roma sia più adatta a lui rispetto alla Juventus".