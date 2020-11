Capello: "Zidane bravo perché sa cambiare le partite. Conte non ha questa qualità"

Fabio Capello, dagli studi di Sky, ha dello la sua sulle differenze fra Zinedine Zidane e Antonio Conte, tecnici che fra poco si sfideranno in Real Madrid-Inter: "Zidane mi piace. Soprattutto apprezzo come sa leggere la partita. Tante gare lin questi anni le ha vinte con i cambi, facendoli al posto giusto e nel momento giusto. Non guarda in faccia nessuno e nessuno critica le sue scelte. Conte? Grande professionalità, grande serietà, ma non vedo quel qualcosa in più durante la partita".