© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella serie di tweet con i quali la Polizia di Stato ha dato notizia dei provvedimenti eseguiti nei confronti di 12 capi ultras della tifoseria della Juventus, è anche spiegato come avveniva la compravendita illecita di biglietta. Nello specifico, in un video sono mostrate le procedure concrete del gruppo, che si avvaleva di biglietterie compiacenti in tutta Italia. Sono 39 le perquisizioni avvenute in diverse città da nord a sud.