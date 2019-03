Capolavoro Juventus. E le aperture on line dalla Spagna esaltano CR7

L'impresa della Juventus in Champions League fa il giro del mondo in pochi minuti. In particolare, il 3-0 firmato Cristiano Ronaldo - che elimina l'Atletico Madrid dalla competizione - ruba tutti i primi piani delle edizioni on line dei principali quotidiani spagnoli. "Cristiano Ronaldo affonda l'Atletico", il titolo di Marca che fa eco all'apertura di AS. Sulla stessa lunghezza d'onda il Mundo Deportivo, che definisce l'Atletico di Simeone come "una squadra senza anima eliminata da un grande Cristiano".

Queste le aperture on line dalla Spagna: