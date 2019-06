Capozucca su Pinamonti: "Ha bisogno di un altro anno di prestito"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Capozucca, prossimo a tornare al Genoa per ricoprire il ruolo di direttore sportivo, ha parlato a Fcinternews.it rispondendo a diverse domande su Barella e Pinamonti:

In che ruolo vede meglio Barella?

"Anche se gioca bene in tutte le posizioni di centrocampo, credo che sia la mezzala il suo ruolo naturale. E' ideale per il 3-5-2 di Conte".

Ausilio e Marotta hanno chiesto referenze per Barella?

"Li conosco benissimo entrambi, ne abbiamo parlato in tempi non sospetti e ho detto che lui e Chiesa sono i due migliori calciatori italiani per il futuro".

Lei ha creduto in Pinamonti l'estate scorsa.

"Non avevo dubbi su di lui. Si è dimostrato un uomo, rinunciando a diverse proposte pur di non tradire il Frosinone. Avrebbe guadagnato di più altrove".

Può essere già da Inter?

"In futuro certamente. Credo che un altro anno in prestito, giocando con continuità in un club più importante e con ambizioni diverse rispetto al Frosinone possa essere l'ideale per lui e anche per la stessa Inter".

Magari potreste ritrovarvi ancora...

"Per il momento preferisco non parlare di mercato".