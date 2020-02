Nel corso della conferenza stampa odierna, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato del mancato arrivo di Gianluca Caprari, seconda punta che in questa finestra di calciomercato s'è trasferita dalla Sampdoria al Parma: "Non c'erano le condizioni che noi ritenevamo giuste per acquistare Caprari. Caprari è un giocatore interessante, andava fatto un investimento che noi non ritenevamo giusto, e noi pensavamo di fare in maniera differente. In pochi minuti abbiamo capito che la cosa non si poteva fare".