Caprari complica il mercato della Samp. Kownacki rimane in bilico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'infortunio di Gianluca Caprari (così come quello di Jacopo Sala) ha sconvolto completamente il piano di mercato della Sampdoria per l'ultima settimana di trattative. In particolare per il fronte offensivo appare da escludere in via definitiva la cessione di Gregoire Defrel, mentre rimane in bilico secondo quanto riportato da Il Secolo XIX la posizione di Dawid Kownacki. Il polacco nelle ultime ore si era avvicinato al Fortuna Dusseldorf che lo puntava al prestito con diritto di riscatto, ma a questo punto occorrerà capire se il giocatore sarà pronto a rimanere anche se da quarta punta. Altrimenti dovrà essere reperita un'alternativa in queste ultime ore di mercato.