Caprari entra e segna, Jankto mai così decisivo: i voti della Samp di TMW

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sampdoria-Brescia 5-1 (12’ Chancellor, 34’ Linetty, 48’ Jankto, 69’ rig. e 92' Quagliarella, 77' Caprari)

Audero 6 - Incolpevole sul gol di Chancellor, non si fa sorprendere da un tentativo dalla distanza di Balotelli e risponde presente mantenendo sempre alta la concentrazione.

Bereszynski 6 - Più bloccato rispetto a Murru sulla corsia opposta, ma dalle sue parti il Brescia con Mateju non sfonda quasi mai (Dall’85’ Murillo s.v.).

Chabot 6,5 - Da Ibrahimovic a... Balotelli è un attimo, il risultato però è sempre lo stesso: il giovanissimo difensore tedesco gioca con attenzione e personalità, annullando (o quasi) il più quotato avversario. Spesso, anche senza badare ai virtuosismi.

Regini 6 - Pronto ed efficace al rientro in Serie A dopo ben quattro mesi di assenza. Non si direbbe che finora avesse giocato solamente 66 minuti in campionato, addirittura sotto la gestione Di Francesco.

Murru 6 - Tanta spinta sulla fascia sinistra doriana, partecipa attivamente al gioco e attacca con insistenza sulla sua corsia senza mai fermarsi.

Linetty 8 - Il trascinatore della Samp, dall’inizio alla fine: segna l’1-1 con un colpo da biliardo, firma l’assist per il 2-1 di Jankto e illumina come un faro il gioco dei blucerchiati. Indemoniato, imprendibile, man of the match.

Thorsby 6,5 - Grande fisicità e altrettanti mezzi tecnici per il mediano norvegese, che conquista il rigore del 3-1 e mostra tutte le sue qualità nell’inserimento negli spazi.

Vieira 6,5 - Ottima partita, sia dal punto di vista del contenimento che della costruzione. Il talento inglese ha già raddoppiato il suo minutaggio rispetto alla scorsa stagione e rappresenta il partner ideale di Thorsby nella zona nevralgica del campo (Dall’82’ Ekdal s.v.).

Jankto 7,5 - Crea la prima vera occasione da rete dei blucerchiati, propizia il gol del pari col cross che porta allo sbaglio di Mateju e completa la rimonta con un gran piattone al volo in chiusura di primo tempo. Ma non è finita qui... L'ex Udinese ha infatti anche il merito di firmare altri due assist nel finale, uno per Caprari e uno per Quagliarella.

Gabbiadini 6 - La mira è da riaggiustare, ma l’intesa con Quagliarella è quella dei tempi migliori. Gara di grande sacrificio là davanti (Dal 75’ Caprari 7 - Entra e segna dopo appena due minuti, cosa chiedergli di più?).

Quagliarella 7,5 - A Marassi non esultava da 8 mesi, le due occasioni fallite di testa nel primo tempo dimostrano bene il perché. Eppure, stavolta appare subito molto più coinvolto del solito nella manovra. Fino alla ciliegina su una prova generosa, meritatissima: il rigore del 3-1. E anche il pallonetto finale del 5-1. Può e deve essere proprio lui il miglior acquisto della Samp in questo mercato invernale.