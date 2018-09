Caprari risponde a Simeone: tra Samp e Fiorentina finisce 1-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un tempo per uno fra Sampdoria e Fiorentina, che si dividono anche la posta

LE FORMAZIONI - La Sampdoria cambia solo due uomini rispetto alla vittoria con il Frosinone, inserendo Sala a destra e Tonelli al posto di Colley. Per il resto formazione confermata, mentre la Fiorentina lascia in panchina Benassi

DA UNA PARTE E DALL'ALTRA - Passa poco più di un minuto e c'è subito la prima occasione, con Pezzella che agisce da sponda per Simeone: da due passi il colpo di testa va a lato. Due minuti più tardi è Dragowski a tentare di dribblare Caprari, rischiando la frittata. Poi è Andersen, con un retropassaggio, a favorire Simeone: il pallonetto è preda di Audero. Ma in sei minuti c'è già ampia letteratura da ambo le metà campo. La gara è viva, i ritmi alti, l'idea è che possa arrivare presto un gol: al tredicesimo ci pensa Simeone, con una zuccata in tuffo, a sbloccare la gara. Uno a zero, alla terza occasione.

DOMINIO VIOLA - La Sampdoria fa fatica a recuperare il pallone quando perso, mentre il correre all'indietro non pare un'opzione. Così i viola continuano a macinare gioco e occasioni: due volte Pjaca va al colpo di testa, poi Biraghi sfodera un sinistro dal limite che impegna Audero, costretto a rintanarsi in angolo. I blucerchiati alzano il baricentro al ventottesimo, con Murru che serve un solitario Caprari, che impatta male la sfera. Ma è solo un lampo isolato, perché Pjaca continua a ingaggiare il proprio duello con la porta di Audero, senza centrarla. E quando la prende, il portiere di scuola Juventus si regala gli applausi di tutto il Ferraris.

AL PALO - La Sampdoria vive di folate o di giocate estemporanee. Come la punizione di Caprari, al minuto quarantadue, che sorpassa la barriera e va a incrociare la traversa. È l'occasione più pulita del primo tempo. Intanto Audero continua il suo show, in bene su Chiesa, così come Sala e Andersen, molto peggio. Caprari intanto è l'unico che impegna Dragowski, anche nel secondo tempo, con una punizione che viene parata dal polacco.

CAMBIA TUTTO - La Fiorentina trova spesso e volentieri delle buone geometrie, ma la Sampdoria cresce piano piano. Così Barreto sventaglia, poco dopo l'ora di gioco, per Caprari. Stop perfetto, Milenkovic gli concede un po' troppo spazio, il blucerchiato esplode il destro che va all'angolino. 1-1 e tutto si modifica: la Samp fa meglio, va a un passo dal vantaggio con una bellissima punizione di Ramirez, tiene il campo quasi da padrona. Nel finale è però Mirallas a spaventare Audero. Il belga conclude però sul fondo dopo una buona giocata di Veretout, mentre Milenkovic impegna il portiere: finisce 1-1, risultato giusto.

SAMPDORIA-FIORENTINA 1-1

Marcatori: Simeone 13', Caprari 61'.

Sampdoria (4-3-1-2)

Audero, Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty (dal 55' Praet); Caprari (dal 70' Ramirez); Quagliarella (dall'82' Kownacki), Defrel.

Fiorentina (4-3-3) Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Edimilson, Veretout, Gerson (dal 70' Benassi); Pjaca (dal 61' Mirallas), Simeone, Chiesa (dall'82' Sottil).