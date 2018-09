Caprari: "Samp, mai nessun dubbio. Quagliarella da ammirare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gianluca Caprari ha parlato attraverso La Gazzetta dello Sport della sua avventura tra le file della Sampdoria. "L’anno scorso non ho avuto alcun dubbio nell’accettare l’offerta doriana, perché per la società parlavano il suo blasone, la sua storia, il suo ambiente, non paragonabile a quello della mia lunga esperienza nel Pescara. Poi, è vero che oggi avverto la stima nei miei confronti e mi fa piacere", le parole dell'attaccante che ha poi parlato di Fabio Quagliarella. "Dimostra anno dopo anno che giocatore sia. Prima della sosta, poi, con il Napoli... Fabio è solo da guardare per i suoi movimenti e i colpi in campo. Ma è pure una splendida persona, tranquilla e riservata", ha detto Caprari sull'ex Juventus e Torino.