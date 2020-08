Capuano sulla Juventus: "Nelle gare che contano non solo ha perso, ma ha anche deluso"

Ospite negli studi di Sportitalia, il giornalista Giovanni Capuano commenta così l'eliminazione dalla Champions League per mano del Lione: "Dispiace, ma il campo ha dato un verdetto. È arrivato il nono scudetto consecutivo, ma quando ci sono state le gare secche, importante, la Juventus non solo ha perso, ma ha anche deluso. La Juventus non è stata capace con Sarri di costruire quella identità per arrivare almeno ai quarti di finale. Uscire agli ottavi con il Lione non è accettabile, soprattutto per gli investimenti fatti. È un fallimento. Sarei sorpreso di vedere ancora Sarri in panchina e di vedere una rivoluzione tecnica, visto il poco tempo. L'unico che vedrei bene sulla panchina della Juve è Zinedine Zidane, che è un gestore e sa intervenire bene sul gruppo"