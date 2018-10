Caputi sul Messaggero: "La classifica prende forma. Real in crisi"

Responsabile delle pagine sportive de Il Messaggero, Massimo Caputi analizza il campionato dopo l'ottava giornata: "Seconda sosta del campionato e classifica che prende forma, alla pari dei valori in campo. Se la Juventus corre da sola, le rivali prendono quota per contendersi il torneo che va dal 2° al 4° posto. Non conterà per lo scudetto, ma vale tanti soldi e un futuro assicurato. A quanto pare, il fattore CR7 non incide soltanto sul campionato italiano, dove la Juventus, diventando ancora più forte, viaggia a suon di vittorie consecutive, ma anche su quello spagnolo. Il Real Madrid, a scoppio ritardato, è entrato in una crisi preoccupante: nelle ultime 4 gare non ha mai segnato, collezionando 3 sconfitte e un pareggio. Quarto in campionato, il Real non è comunque l'unica big europea in difficoltà. A fare notizia c'è anche il 5° posto in Bundesliga del Bayern Monaco, sconfitto per 3-0 in casa nell'ultimo turno. Per non parlare del Manchester United, ottavo in Premier, con Mourinho sempre più in bilico, come inevitabilmente i colleghi Lopetegui e Kovac. Questo anomalo declino di alcuni grandi club non incide comunque sull'interesse e sull'equilibrio dei più importanti tornei europei. Mentre l'Italia assomiglia alla Francia, Juventus e Psg a punteggio pieno (+ 6 e + 7 sulla seconda) hanno già segnato un bel solco sulle rivali, in Inghilterra, Spagna e Germania le distanze nei piani alti sono assai ridotte. In Premier ci sono addirittura tre squadre, City, Chelsea e Liverpool, in testa, con Arsenal e Tottenham a due sole lunghezze. Visti i risultati in Europa, il livello del nostro calcio è comunque in crescita e anche in chiave Nazionale ci sono alcuni segnali positivi: il nuovo ruolo di Insigne, la tenacia e la vena di Immobile e i ragazzi italiani della Roma".