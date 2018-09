Caputo chiama e Boateng risponde: 1-1 tra Sassuolo ed Empoli al 45'

© foto di www.imagephotoagency.it

Il primo tempo del Mapei, nell'anticipo della quinta giornata di Serie A, si chiude sull'1-1. Un risultato maturato in 13 minuti esatti, grazie alle reti di Francesco Caputo e Kevin-Prince Boateng.

Pronti-via e Caputo è bravo a sorprendere tutti dopo appena 18 secondi dal fischio d'inizio. Pallone perso da Sensi, Capezzi recupera e si invola sulla destra; l'ex Samp mette al centro, Ferrari devia sui piedi del bomber azzurro che supera Consigli. Il Sassuolo accusa il colpo, ma impiega solo pochi minuti per riorganizzarsi e mettere in pratica gli insegnamenti di mister De Zerbi. Meritato dunque il pareggio al 13' di Boateng, che supera Terracciano in scivolata su assist a rimorchio di Di Francesco dalla destra. L'1-1 sembra dar vita a un monologo neroverde, coi padroni di casa pericolosi in più di un'occasione (su tutti il tiro di Duncan da fuori area al 37'), ma nel finale di frazione è ancora l'Empoli a costruire le palle gol più importanti: una con Zajc e l'altra col solito Caputo. Stavolta, però, Consigli e la difesa di casa dicono di no.

Primo tempo divertente a Reggio Emilia, dove il pari finora è sicuramente il risultato più giusto per quanto espresso in campo dalle due formazioni. Da segnalare, infine, l'infortunio muscolare subito da Acquah, che già al 14' ha dovuto lasciare il posto a Bennacer tra le fila toscane.