Caputo: "Empoli, sintonia totale. CR7? Siamo compagni alla Playstation"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Caputo parla del suo presente e del suo futuro all'Empoli. Attraverso Sportweek, inserto settimanale de La Gazzetta dello Sport, l'attaccante ha detto: "A Empoli ho trovato l'ambiente ideale, feeling totale con società e città. E infatti ho comprato casa". Poi, la punta ha scherzato su Cristiano Ronaldo: "Siamo compagni alla Playstation, per anni è stato il mio goleador e mai avrei pensato di giocarci contro in una gara di campionato. Eravamo mondi distantissimi. Il mio gol alla juve? Un'emozione incredibile, siamo passati in vantaggio e in quel momento ho toccato il cielo con un dito. Ronaldo, poi, ha fatto una rete pazzesca. L'ho vista da posizione privilegiata, ero a centrocampo ma in perfetto asse. Puoi solo applaudire una cosa simile", le parole di Caputo.